منتخب مالي مهدد بالاستبعاد من أمم أفريقيا

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاتحاد المالي للعبة بإيقاف النشاط، ما يهدد باستبعاد منتخب مالي من خوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر، والتي تنطلق يوم 21 من شهر يونيو الجاري.



وكان الفيفا أعلن إيقاف النشاط في مالي 2017 بسبب التدخل السياسي في شؤون الاتحاد المحلي لكرة القدم، قبل أن يتم وضع الاتحاد المالي تحت وصاية لجنة لإعادة تنظيم أموره، على أن تنهي مهمتها بنهاية أغسطس المقبل.



وقال موقع "فرانس 24" الفرنسي نقلًا عن مصدر داخل الفيفا إن الاتحاد الدولي هدد بتكرار إيقاف النشاط في مالي، بسبب بطء اللجنة في اتخاذ القرارات.



ويتعين على الاتحاد المالي لكرة القدم، في اجتماعه يوم 15 يونيو الجاري، تنفيذ حكم المحكمة الرياضية، بعقد جمعية عمومية، وتنظيم انتخابات لاختيار رئيس جديد للاتحاد.



ومن جانبه أكد فيرون موسينجو، مبعوث الفيفا إلى مالي، أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، سيصر على إيقاف النشاط في مالي إذا لم ينجح الاتحاد المحلي في تنفيذ المطلوب منه في الاجتماع المقبل.



يذكر أن منتخب مالي يقع في المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية، بجانب تونس وأنجولا وموريتانيا.