مدافع توتنهام يغلق الباب في وجه مانشستر يونايتد

أغلق البلجيكي توبي ألدرفيريلد، قلب دفاع توتنهام الإنجليزي، الباب في وجه إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الساعية للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي.



ووضع أولي جونار سولسكاير، تدعيم دفاع فريقه كأولوية خلال الصيف الجاري، وحدد اسم الثنائي ألدرفيريلد، وهاري ماجواير، قلب دفاع ليستر لضمهم.



المدافع البلجيكي الدولي قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "ما زال لدي عقد مع توتنهام ممتد لمدة موسم آخر، وبذلك أنا سأبقي هنا".



وأضاف: "الآن أستعد لقضاء عطلتي السنوية لبضعة أسابيع، وسأعود بعدها في حالة أفضل من أجل الاستعداد للموسم الجديد مع توتنهام".



يذكر أن توتنهام كان استغل بند تمديد تعاقد ألدرفيريلد لمدة موسم واحد لينتهي في صيف عام 2020، من أجل تحصينه ضد الرحيل ليونايتد.