اتحاد الكرة يعلن مواعيد مؤجلات الدوري والكأس

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، عن موعد المباريات المتبقية من الدوري المصري وكأس مصر، حيث سيتم إقامتهم بعد انتهاء منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.



المسابقات أعلنت عن جدول المباريات، والذي سيبدأ بمباراة الجونة ضد الزمالك يوم 23 يوليو المقبل، بعد انتهاء منافسات كأس الأمم بأربعة أيام.



ومن المقرر أن تستأنف مباريات كأس مصر يوم 28 أغسطس بمواجهة الأهلي ضد بيراميدز، على أن تستكمل المباريات تباعًا لتقام المواجهة النهائية يوم 9 سبتمبر.

ومن المقرر أن تنتهي مباريات الدوري المصري يوم 30 يوليو بمباراة تجمع الأهلي مع الزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.



أما المباراة النهائية لكأس مصر، فستقام في استاد القاهرة الدولي، على أن يستضيف ملعبي السلام والإسماعيلية مباراتين في دوري الثمانية وقبل النهائي.