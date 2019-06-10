الثلاثي الذهبي يحكم قبضته على تنس فردي الرجال

مضى أكثر من 15 عاما منذ أن بدأ الثلاثي السويسري روجر فيدرر والاسباني رفائيل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش في فرض هيمنتهم على ألقاب البطولات الأربع الكبرى في التنس.



وأكثر ما يسوء أي لاعب يتطلع إلى التتويج بهذه الألقاب هو أن هذا الثلاثي لا يزال يحكم قبضته على ألقاب فردي الرجال كما كان الحال دائما.



وأثبت نادال، بعد أيام قليلة من بلوغه 33 عاما، أنه لاعب لا يمكن إيقافه في رولان جاروس بعد أن فاز باللقب للمرة 12 أمس الأحد حين سحق النمساوي دومينيك تيم مظهرا القوة المفرطة ذاتها التي

انتصر بها على الأرجنتيني ماريانو بويرتا في 2005 ليتوج بأول ألقابه في فرنسا المفتوحة.



وقدم فيدرر، الذي سيبلغ 38 عاما في أغسطس اب المقبل، أداء رائعا ليتأهل للدور قبل النهائي قبل أن يبدد نادال والرياح التي هبت على ملعب المباراة آمال اللاعب السويسري في الفوز بلقبه 21 في

البطولات الأربع الكبرى.



أما ديوكوفيتش البالغ من العمر 32 عاما فقد ظل محتفظا برقمه بإحراز 15 لقبا في البطولات الأربع متأخرا بثلاثة ألقاب عن نادال بعد أن أضاع فرصة الجمع بين كافة ألقاب البطولات الأربع الكبرى في

مناسبتين منفصلتين.



وأحرز هذا الثلاثي معا 53 لقبا في البطولات الأربع الكبرى من آخر 64 بطولة لعبوا فيها يعود تاريخها إلى أول انتصار حققه فيدرر بلقب ويمبلدون في 2003 حين كان يبلغ من العمر 21 عاما.



والأدهى من ذلك أن هذا الثلاثي تقاسم آخر عشرة ألقاب في الفترة الثالثة من تاريخ هيمنتهم على لعبة التنس بعد أن أحرزوا 11 لقبا متتاليا في الفترة ما بين 2010 و2012 سبقها 18 لقبا متتاليا في

الفترة بين 2005 و2009.



ويحتل تيم، الذي يبلغ من العمر 25 عاما، المركز الرابع عالميا لكنه لم يحرز أي لقب في البطولات الأربع الكبرى حتى الآن.



وقال اللاعب النمساوي إنه سيعمل جاهدا على تحسين مستواه بشكل أفضل لكنه يعلم أن فيدرر ونادال وديوكوفيتش سيفعلون الأمر نفسه.



وهذه الرغبة الحثيثة في البقاء في طليعة محتكري الألقاب هي السبب في أن سبعة لاعبين آخرين فقط نجحوا في انتزاع ألقاب في لبطولات الأربع الكبرى في آخر 16 عاما.



وباستثناء البريطاني أندي موراي والسويسري ستانيسلاس فافرينكااللذين فاز كل منهما بثلاثة ألقاب. وهناك أربعة لاعبين آخرين فاز كلمنهم بلقب وحيد بينما فاز مارات سافين بلقبه الثاني الكبير في

استراليا المفتوحة 2005.



وبعد أن شاهد نادال في الأسبوعين الماضيين يرى السويدي ماتس فيلاندر، الحائز على سبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، أن اللاعب الإسباني يطور مستواه باستمرار. وقال فيلاندر الذي يعمل

محللا مع شبكة يوروسبورت الرياضية "الطريقة التي كان ينفذ بها الضربة الخلفية أمام تيم تشي بانه لا يزال يطور من نفسه ويطور طرقا أخرى للعب".



في الوقت الذي يستمد فيه فيدرر حافزه الأساسي من المنافسة مع نادال وديوكوفيتش فإن اللاعب السويسري يقول إن حماسه لمواصلة تطوير مستواه يأتي من مشاهدة لاعبين مثل اليوناني ستيفانوس تيتيباس والألماني الكسندر زفيريف وما يمثلونه من تحديات جديدة.



وقال فيدرر الأسبوع الماضي "المنافسة لن تكون أبدا مملة لأنك تلعب بطريقة مختلفة كل يوم لأن كل منافس يلعب بأسلوب جديد وكل لاعب يمنحك تحديا فريدا من نوعه".



كما ذكر ديوكوفيتش الأسبوع الماضي "الانتماء لهذا العصر يجعل من الصعب على أي لاعب أن يحقق إنجازا مماثلا لما حققناه نحن الثلاثة. "لا أعرف ما الذي سيحمله المستقبل لكنني متأكد من أنه سيكون

مشرقا".

