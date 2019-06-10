فيلم تخيلي يستعرض القوة الضاربة للسعودية حال دخولها حرب مع إيران

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، فيلم تخيلي قصير "أنيماشن"، يستعرض القوة السعودية الضاربة والقدرات العسكرية الكبيرة للمملكة، التي يمكن أن تستخدمها حال دخولها في حرب مع إيران.

ويظهر الفيديو العديد من أنواع الصواريخ الحديثة، والمقاتلات السعودية المتطورة والتي يمكنها دك الأسطول الإيراني وجميع القواعد العسكرية حال نشوب حرب بين البلدين.

ويشير الفيديو، إلى أن أي حرب محتملة بين السعودية وإيران، فإن الواقع على الأرض يؤكد أنها ستحسم لصالح المملكة بفعل القدرات العسكرية الضخمة.