"ناشونال جيوجرافيك" تستعرض مسيرة تحتمس الثالث وتصفه بأعظم قائد عسكري

سلطت صحيفة "ناشونال جيوجرافيك" الدولية، الضوء على أعظم قائد عسكري في مصر القديمة وهو تحتمس الثالث.



وقالت الصحيفة إن تحتمس كان حريصًا على تحويل مصر من مملكة داخلية إلى إمبراطورية توسعية كبيرة.



وتابعت أن تحتمس لم يضيع أي وقت من أجل صنع أسم كبير وعظيم لنفسه، فمبجرد أن تولى العرش بعد حتشبسوت، حول مصر من مملكة داخلة إلى أمة تنتظر وتقهر العدو، وكان بمثابة خبير استراتيجي عسكري لامع حتى أن المؤرخون أطلقوا عليه أسم "نابليون مصر".



وأضافت أن بعد بضعة أشهر من وصوله إلى السلطة، قام تحتمس الثالث بحملة عسكرية ضخمة وجيش قوامه 20 ألف جندي وفتح مجيدو وهي منطقة شمال إسرائيل الآن.