إيه بي سي نيوز: من حق مصر استعادة التمثال النصفي لتوت عنخ آمون

أكدت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن مصر من حقها أن تطلب عودة التمثال النصفي للملك توت عنخ آمون.



وتابعت أن زاهي حواس عالم الآثار المصري الشهير، قد قاد العديد من الحملات لإعادة التحف والآثار الفرعونية مرة أخرى، مؤكدًا أن التمثال النصفي لتوت عنخ آمون المقرر عرضه في مزاد كريستي في العاصمة البريطانية لندن خلال الشهر المقبل.



وتابع "يبدو أن التكثال سرق من معبد الكرنك، ولمصر الحق في استرداده لأن كريستي ليس لديهم أي دليل على ملكية التمثال".



بينما قالت كريستي "لا يمكن أن بيع الآثار القديمة بطبيعتها، فهي موجودة منذ آلاف السنوات ولا يوجد دليل ملكية لها، ومن المهم أن يكون لها ملكية حديثة وحق قانوني في البيع، وهو ما تم فعله".



وأضافت "لن نعرض أي شئ للبيع وحوله أزمة في الملكية، تم عرض التمثال ونشر صورته، وتواصلنا مع السفارة المصرية، وإعلامهم بأن هناك سوق شرعي لبيع الأعمال الفنية القديمة".



وأكد حواس، أن بغض النظر عن أي قوانين، فإن مصر لها حق أخلاقي في استعادة التمثال الذي يعد ملكية خالصة لمصر، ولم يخرج منها سوى بطرق غير قانونية، ولا يمكن لكريستي أن تثبت عكس ذلك.





