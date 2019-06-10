القاهرة : الإثنين 10 يونيو 2019
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الإثنين 10/يونيو/2019 - 09:07 م

الباز يكشف تطورات الحالة الصحية لمرشد إيران علي خامنئي

الباز يكشف تطورات
محمود عرفات
dostor.org/2661440

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تطورات الحالة الصحية للمرشد الإيراني علي خامنئي، والذي ظهر مؤخرا في خطبة عيد الفطر بعد اختفاء لسنوات.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن خامنئي يبلغ من العمر 80 عاما، وأصيب بالسرطان أكثر من مرة، وآخرهم سرطان البروستاتا وأجرى عملية جراحية كبيرة لاستئصاله في 2014.

وواصل أن خامنئي يعد أعلى مرجعية في إيران، وله سيطرة كبيرة على الرئيس الإيراني، مشيرا إلى أن الحديث في وسائل الإعلام عن الحالة الصحية لخامنئي، له علاقة كبيرة بحالة الصراع بين إيرنا وأمريكا وحلفائها.

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