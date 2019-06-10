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اقتصاد
الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:26 م

قطاع الأعمال ترد على بيان "رويترز" بشأن تصريحات الوزير

قطاع الأعمال ترد
أسامة الشندويلي
dostor.org/2661432

ردت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان لها مساء اليوم، على ما تصريحات وكالة "رويترز" التي نسبتها للوزير هشام توفيق، حيث قالت «من الصعب أن تنتعش البورصة في ظل معدلات التضخم وأسعار الفائدة الحالية.. لن تنتعش أي بورصة في ظل تضخم 13 أو 14 بالمئة وفائدة 17 او 18 بالمئة، وأنه يتحدث معتمرا قبعة الخبير والملاحظ لا الوزير»، بأن الجملة المشار إليها اجتزأت من السياق الصحيح لكلمة الوزير التي استمرت 20 دقيقة في ندوة عقدت بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، تناول خلالها الوزير تحليلا لآداء البورصة خلال 25 عاما عاشها كمحترف في سوق المال.

وأوضح الوزير أن البورصة ازدهرت خلال الربع قرن الماضية بصورة ملحوظة ولفترة طويلة مرتين جاءتا نتيجة لتكوين انطباع لدى المستثمرين المحليين والأجانب بتطور نوعي في السياسات الاقتصادية وذلك في ظل ظروف اقتصادية وسياسية أسهل كثيرا من التي يمر بها الاقتصاد من أوائل العقد الحالي ونتج عنها معدلات التضخم وأسعار فائدة عالية غير مواتية لجذب استثمارات.

وأوضحت أن الوزير أشار إلى وجود بنية تحتية جيدة في البورصة من نظام تداول جيد ونظم الإقراض الهامشي والتداول الإلكتروني والشورت سيلنج المتوقع تطبيقه قريبا.

كما أشار الوزير إلى أهمية تقليل تكلفة التداول وكذلك جذب شركات للقيد، واستمرار برنامج الطروحات الحكومية، وشدد على أن الإصلاحات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد في مجالات عديدة أهمها التعليم والصحة ومشروعات البنية التحتية غير مسبوقة، وينتظر أن تجتذب استثمارات كبيرة في المستقبل القريب.

وفي هذا الإطار، تؤكد الوزارة أن التركيز على جملة في كلمة الوزير وعدم شرح السياق هو أمر غير مهني ومرفوض.

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