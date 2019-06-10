تجديد حبس يحيى حسين عبد الهادي 15 يومًا على ذمة التحقيقات

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المتهم يحيى حسين عبد الهادى 15 يومًا احتياطيًا بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة غير قانونية فى تحقيق أغراضها.



يواجه المتهم فى القضية رقم 277 لسنة 2019 اتهامات بتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.



وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق عن كشف تنظيم أسمته في بيانها "اللهم ثورة"، مؤكدة توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط فى محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهرى يناير وفبراير تزامنًا مع ذكرى ثورة 25 يناير من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.