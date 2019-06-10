القاهرة : الإثنين 10 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:42 م

الدبلوماسي جمال بيومي: بريطانيا تفكر في حظر «الإخوان» (حوار)
08:41 م

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط
07:30 م

تحيا «السنجلة».. 10 أسباب تدفع المرأة للانفصال عن شريكها
05:52 م

ملحمة «دمياط للأثاث»: 130 ألف فرصة عمل وإنقاذ الصناعة من التدهور
12:26 م

السادات الجديدة: إنشاء أكبر مجمع تجاري على مساحة 80 فدانًا
11:56 م

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر
09:13 م

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني
05:16 م

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"
04:04 م

200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
07:42 م

رحمي بكير: ندرك حجم تضحيات الأجهزة الأمنية.. والأمور عادت لطبيعتها بشمال سيناء
06:21 م

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟
09:01 م

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد
حوادث
الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:51 م

تجديد حبس يحيى حسين عبد الهادي 15 يومًا على ذمة التحقيقات

يحيى حسين عبد الهادي
يحيى حسين عبد الهادي
حسام محفوظ
dostor.org/2661427

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المتهم يحيى حسين عبد الهادى 15 يومًا احتياطيًا بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة غير قانونية فى تحقيق أغراضها.

يواجه المتهم فى القضية رقم 277 لسنة 2019 اتهامات بتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق عن كشف تنظيم أسمته في بيانها "اللهم ثورة"، مؤكدة توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط فى محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهرى يناير وفبراير تزامنًا مع ذكرى ثورة 25 يناير من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

منذ أقل من شهر

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية

منذ أقل من شهر

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة

منذ أقل من شهر

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"

منذ أقل من شهرين

تجديد حبس متهمتين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

منذ أقل من شهرين

حيثيات ثبوت نسب ديالا: السيوى اعترف لأصدقائه «بنتى.. وطلبت إجهاضها»

الآن

قناطر أسيوط الجديدة.. قصة إنشاء «سد عالى» جديد

تحركات مصرية لوقف بيع رأس "توت عنخ آمون" في بريطانيا

النيابة تعاين موقع مقتل شاب بأحد شوارع السلام

السيسي يوجه بالالتزام بالخطط المقررة للأعمال الإنشائية في العاصمة الإدارية

ads
الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يعلن استكمال الدوري بعد الكان.. وموعد مباريات الكأس والسوبر

الباز يكشف حقيقة وفاة "لسان الشيطان" معتز مطر في حادث سير بتركيا

الأهلي يرفض مهاجم برشلونة.. ويرصد 2.5 مليون دولار لضم "كواتا" و"سانيا"

تفاصيل سقوط طالب من الدور العلوى فى البحيرة: "اختل توازنه"

ألبومات الصور

افتتاح بنالي القاهرة بعد توقف 8 سنوات

طلاب الثانوية العامة ينتهون من امتحانى الاقتصاد والإحصاء

"مصر المقاصة" يقدم مديره الفنى الجديد "ميدو"

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الإحصاء

رياضة

ليفربول يقترب من حسم صفقة برونو فرنانديز

عقد مغري ينتظر جواو فيليكس في مانشستر سيتي

زيمبابوي تعلن قائمتها المشاركة في أمم أفريقيا

نجم الساعة

الريال قادم.. ماذا ينتظر الساحر البلجيكى هازارد بعد انضمامه إلى «قلعة البرنابيو»؟

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يعلن استكمال الدوري بعد الكان.. وموعد مباريات الكأس والسوبر

الباز يكشف حقيقة وفاة "لسان الشيطان" معتز مطر في حادث سير بتركيا

الأهلي يرفض مهاجم برشلونة.. ويرصد 2.5 مليون دولار لضم "كواتا" و"سانيا"

تفاصيل سقوط طالب من الدور العلوى فى البحيرة: "اختل توازنه"

الرئيس نيوز

في بيان ناري بالمواعيد.. اتحاد الكرة يرد على الأهلي

العسكري السوداني: لجنة للتحقيق في مداهمة "وكر الجريمة" بالخرطوم

باحث سعودي: أمير قطر تحول إلى "ساعي بريد" بين أمريكا وإيران

"العسكري السوداني": لم يكن لدينا رغبة في فض اعتصام القيادة العامة

بعد مشاركته في جلسة "النواب".. "العامرى": الحكومة استجابت لمطالب البيطريين

كشكول

إصابة عضو بلجنة امتحانات الثانوية العامة بحادث سير بأسيوط

تفتيش مفاجئ لـ"رئيس البحر الأحمر" الأزهرية لمقر توزيع الأسئلة

وفاة طالب بالثانوية العامة بعد تناوله قرص سام بالدقهلية

السويس الأزهرية: امتحانات الفيزياء دون أى شكاوى طلابية

عضو بمؤسسة القلعة "بقالي ٢٠ سنة بسدد قرض الدراسة في ستانفورد"

الأمصار

كندا تستأنف حكم منظمة التجارة العالمية بشأن رسوم الأخشاب

مشرعون: على بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر

البنك الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في روسيا 2019

تقرير بريطاني: مصر أكثر دول المتوسط آمانًا

للوساطة بين واشنطن وطهران.. رئيس الوزراء الياباني يزور إيران

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

صلاح يصطاد سمكة عملاقة في رحلة الاستجمام بالجونة (صور)

"ناسا" تصمم مروحية مسيرة للتحليق في أجواء المريخ

دراسة تكشف سر تطور التكاثر الجنسي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

معطرات الهواء تسبب ضعف المناعة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎