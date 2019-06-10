البرنامج السعودي لإعمار اليمن يشارك بالحملة الإغاثية العاجلة

بدأت معدات وآليات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، سحب المياه من شوارع عدن، في إطار حملة إنسانية إغاثية عاجلة أعلنت عنها المملكة لمساعدة المتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول في عدد من المحافظات اليمنية.



ويشارك البرنامج في الحملة التي أطلقتها السعودية بالتعاون مع مركز قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، والمحافظات المجاورة لها.



وأوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، أن البرنامج يعمل بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية على ضمن مشاركته في مسارين، الأول هو التدخلات العاجلة المتمثلة في فتح الطرقات لتمكين القوافل الإغاثية من إيصال مساعدتها للسكان المتضررين، إضافة إلى سحب المياه من المناطق التي غمرتها المياه عبر توفير صهاريج مياه ومضخات نزح، أما المسار الثاني فيتعلق بإعادة التيار الكهربائي عبر توفير المولدات الكهربائية وإصلاح المولدات المعطلة.



وأشار آل جابر إلى أن مشاريع البرنامج في اليمن تشمل عددا من المحافظات، ومنها عدن وحضرموت والمهرة ومأرب وسقطرى والجوف وحجة، لتكون محافظة صعدة ثامن المحافظات اليمنية التي تستقبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.



وأضاف أن البرنامج يعمل في 7 قطاعات حيوية، هي الصحة والتعليم والزراعة والثروة السمكية والمياه والكهرباء والنقل والإسكان.



وبدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن فور إطلاق الحملة، بتوجيه فرق ميدانية لتقييم الأضرار والتدخل السريع، الذي اشتمل على فتح الطرقات وسحب المياه وإصلاح الكهرباء، وتقديم الدعم بالمعدات اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني.