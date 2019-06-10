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البرلمان يناقش مقترحات ترويج المواقع الأثرية خلال أمم أفريقيا
القاهرة : الثلاثاء 11 يونيو 2019
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري
رئيس التحرير التنفيذي
99.99%
yes
إجمالى المشاركين
50654892
الأصوات الصحيحة
254778225
الأصوات الباطلة
6554545
99.99%
no
06:26 ص
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الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:33 م
"المحافظين" يقدم مقترحًا لتعديل قانون التنظيمات النقابية
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شعبان خليفة
محمد جعفر
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