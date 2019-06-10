"ناسا" تصمم مروحية مسيرة للتحليق في أجواء المريخ

أعلنت "ناسا" أن خبراءها في مختبر الطاقة النفاثة في كاليفورنيا صمموا مروحية مسيرة قادرة على التحليق في أجواء المريخ.



وأفادت "ناسا" بأن المروحية لا تحمل على متنها أجهزة علمية، وإنها مخصصة فقط لتأكيد احتمال التحليق في أجواء المريخ.



وقالت بوابة Space. com الأمريكية، إن المروحية سبق لها أن قامت في فبراير الماضي بتحليق في مختبر يحاكي أجواء المريخ بولاية كولورادو، حيث تم اختبار قدرتها على التعامل مع روفر " مارس – 2020"، التي يجب أن تنفصل عنه بعد الهبوط على سطح المريخ. واختبرت أيضا قدرة المروحية على العمل في ظروف درجة حرارة 129 درجة تحت الصفر.



ويرى خبراء "ناسا" أن المروحيات من هذا النوع، ستستخدم مستقبلا لدراسة المناطق الوعرة في المريخ، ونقل حمولة خفيفة من مكان إلى آخر.



يذكر أن الروفر السداسي العجلات "مارس – 2020" يبلغ طوله 3 أمتار، وعرضه 2.7 متر، وارتفاعه 2.2 متر، ووزنه 1050 كيلوجراما، ويتوقع أن يهبط على سطح المريخ في منطقة حفرة "جزيرة" البركانية في فبراير عام 2021.