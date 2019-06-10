السبت.."الغد" يبحث الاستعدادات لانتخابات البرلمان والشيوخ

وجه حزب الغد، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى، الدعوة إلى أمناء المحافظات وأمناء المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية بالحزب، والأعضاء، لحضور اجتماع يوم السبت المقبل، بمقر الحزب، في شارع صبري أبوعلم بوسط البلد، وذلك بحضور رئيس الحزب والمجلس المهندس موسى مصطفى موسى، وقيادات الحزب.



وتضمنت الدعوى الإشارة إلى أن الاجتماع سيكون بهدف وضع خريطة آليات عمل الحزب والمجلس المصري للقبائل في الفترة القادمة.



ومن المقرر أن يبحث الاجتماع الارشادات والمعايير لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو المجالس المحلية.



وأكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب، ضرورة حضور الأعضاء؛ لمناقشة الجهود في الفترة الماضية وبحث تطويرها، واستعدادات المرحلة القادمة خاصة الانتخابات.