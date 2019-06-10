الجيش الملكي المغربي يستغنى عن مدربه الإسباني بعد مشوار مخيب

أعلن الجيش الملكي المغربي اليوم الاثنين، انفصاله عن مدربه الاسباني كارلوس ألوش فيرير بعدما عانى الفريق من نتائج سلبية في دوري المحترفين لكرة القدم ولم يضمن البقاء في الأضواء سوى في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة ما فجر موجة غضب بين أنصار النادي.



وقال النادي إن مجلس الادارة عقد اجتماعا لتقييم عمل المدرب حيث ثم الاتفاق على "إلغاء العقد المبرم مؤخرا بين الطرفين".



وكان الجيش الملكي ارتبط بالمدرب الاسباني في يناير الماضي خلفا لمحمد فاخر بعقد يمتد حتى نهاية الموسم مع إمكانية التمديد.



وجدد مسؤولو الجيش الملكي على نحو مفاجئ عقد المدرب الإسباني وسط أزمة سوء النتائج دون الكشف عن الأسباب لكن التراجع لم يتوقف.



وحصل الفريق تحت قيادته على 20 نقطة في 17 مباراة ولم يذق طعم الفوز في آخر 11 لقاء ليتراجع إلى المركز 14 برصيد 33 نقطة على بعد ثلاث نقاط فقط من منطقة الهبوط.



ووجه مجلس إدارة الجيش الملكي الشكر للمدرب الاسباني ودعا جميع عناصر النادي من جمهور ولاعبين ومسؤولين إلى التكاتف "حتى نتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي مر بها الفريق ووضع حد للنتائج التي لا ترقى إلى تطلعات النادي وجمهوره".