ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس الوزراء اليمني التعاون الثنائي

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اليوم الاثنين، العلاقات الأخوية، والتعاون المشترك بين البلدين، وتطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية.



وذكرت وكالة الإماراتية (وام) أن الجانبين استعرضا -خلال اللقاء- الجهود المبذولة على المستويات كافة، والمبادرات الإنسانية والبرامج التنموية التي تنفذها الإمارات من أجل عودة الاستقرار والأمان إلى اليمن وشعبه، وتجاوز التحديات التي يواجهها.



وأكد ولي عهد أبوظبي التزام بلاده بدعم الشعب اليمني، وعودة الأمن والاستقرار، مشددا على نهج الدولة الأصيل والثابت الذي تأسست عليه في مساندة الأشقاء، والوقوف إلى جانبهم في الظروف كافة، وسعيها المستمر إلى دعم مصالح الشعوب العربية.



ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء اليمني بالجهود التي تبذلها الإمارات لمساندة بلاده وشعبه على مختلف الصعد التنموية والإنسانية والأمنية والاقتصادية، خاصة تأهيل المرافق الحيوية الصحية والتعليمية والاجتماعية والخدمات العامة، والوقفة التاريخية للإمارات ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.