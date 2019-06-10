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الإثنين 10/يونيو/2019 - 07:50 م

نغادجوي مدافع الكاميرون: مصر الأوفر حظًا للفوز ببطولة أمم أفريقيا

نغادجوي مدافع الكاميرون:
dostor.org/2661344

قال مايكل نغادو نغادجوي نجم دفاع الكاميرون ونادي سلافيا براغ التشيكي إن مصر هي المرشح الأبرز للفوز ببطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها على أراضيها اعتبارا من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل.

وأضاف نغادجوي -في تصريح خاص لإذاعة (دويتش فيله) الألمانية- أنه "بجانب مصر، لا ننسى أيضًا كوت ديفوار والمغرب، إلى جانب تونس ونيجيريا، وطبعًا الكاميرون حاملة اللقب".

وتابع نجم دفاع الكاميرون أنه ليس بالضرورة أن يلعب النجوم الأفارقة في الأندية الأوروبية للوصول لمكانة عالية، رغم أن العالم يركز على الكرة الأوروبية، وهناك من وصل لهذه النجومية من دون أوروبا".

وضرب نغادجوي مثالًا بلاعب المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، الذي لم يلعب يوما بقميص أي نادٍ أوروبي، ومع ذلك يعد من أهم اللاعبين الأفارقة على الإطلاق.

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