الدولار يواصل ارتفاعه عالميًا مع التطورات التجارية

واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم، مع تطورات تجارية إيجابية وجهت التعاملات نحو الأصول الخطرة.



ويتزامن مع ارتفاع العملة الأمريكية انهيار حاد في قيمة الذهب حيث فقد نحو 15 دولارًا.



وابتعدت التعاملات عن أصول الملاذ الآمن واتجهت للعملة الأمريكية، بدلًا من ذلك مع هدوء التوترات التجارية، وترقب مزيد من التطورات في المفاوضات مع الصين.



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال أبريلنيسان الماضي.



وارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.2% إلى 1.1311 دولار، كما زاد أمام الين بنسبة 0.3% عند 108.54 ين.



وصعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4% عند 1.2681 دولار، كما زادت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.2% عند 0.9899 فرنك.



وخلال تلك الفترة زاد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 96.809.