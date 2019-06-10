الذهب يفقد 15 دولارًا

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، ليفقد المعدن الأصفر أكثر من 15 دولارًا من قيمته، مع مكاسب الأسهم والعملة الأمريكية.



وتأتي الخسائر في سوق المعدن الأصفر بفعل الاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة والمكسيك بنهاية الأسبوع الماضي، ما أدى لابتعاد المستثمرين عن حيازة الملاذات الآمنة.



وتراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 1.1% أو ما يعادل 15.10 دولار مسجلًا 1331 دولارًا للأوقية.



وشهد سعر التسليم الفوري للمعدن هبوطًا بنحو 1% أو 13.17 دولار تقريبًا خلال نفس الفترة ليهبط إلى 1327.69 دولار للأوقية.



وخلال نفس الفترة، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار، والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد على 0.2% ليصل إلى 96.777.