غانا: نقل 100 مشجع إلى مصر خلال أيام

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الغانية، عن نقل 100 مشجع غاني إلى مصر خلال الأيام المقبلة، لحضور مباريات الفريق في كأس أمم أفريقيا.



ووفقًا لما أكده إلفيس أدجي باه المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات نقلها موقع فوتبول غانا، فإن الوزارة ستقوم بنقل الـ100 مشجع إلى مصر لحضور المباريات.



وقال متحدث الوزارة: "نقوم حاليًا بالتفاوض مع عدد من المؤسسات من أجل تيسير عملية نقل الجماهير، نريد الفوز بالبطولة في هذه النسخة".



وأكمل: "سنكون قادرين على نقل 100 مشجع إلى مصر، الوزارة تقوم بهذا الأمر بناء على توصية من رئيس البلاد".



واختتم: "الحكومة الغانية ممثلة في وزارة الشباب والرياضية ستقوم بتيسير الأمر إلى أقصى حد ممكن من أجل إقامة جيدة للجماهير في مصر".



جدير بالذكر أن المنتخب الغاني سينافس منتخبات المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر، والتي تضم إلى جانبه الكاميرون، بنين وغينيا بيساو.