تشيلسي يفكر في ضم لاعب باير ليفركوزن رغم حظر التعاقدات

يواصل نادي تشيلسي تفكيره في اللاعبين الذي يرغب في التعاقد معهم في موسم الانتقالات الصيفي الحالي رغم العقوبة التي يعاني منها من قِبل الفيفا.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر معاقبة تشيلسي بحظر خوض سوق الانتقالات لمدة موسمين.



وقدم تشيلسي استئنافًا ولكن لجنة الاستئناف في الفيفا رفضته، ولجأ النادي الإنجليزي إلى المحكمة الرياضية.



ورغم عدم وجود أي مؤشر حتى الآن بشأن إمكانية إلغاء العقوبة أو تقليلها، إلا أن تشيلسي مازال يخطط لضم لاعبين جدد.



وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن تشيلسي لديه رغبة في الحصول على خدمات لاعب فريق باير ليفركوزن "ليون بايلي".



وأشارت إلى أن إدارة البلوز أبدت إعجابها الشديد بقدرات اللاعب صاحب الـ21 عامًا.



وأوضحت أن القيمة المالية لـ"بايلي" تُقدر بـ80 مليون جنيه إسترليني.