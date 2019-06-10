راموس ينفي التواصل مع رونالد للانتقال إلي يوفينتوس

نفى سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد الإسباني، التواصل مع كريستيانو رونالدو لاقناعه بالإنتقال إلى يوفنتوس.



سيرجيو راموس ارتبط بالرحيل عن ريال مدريد الفترة الماضية، قبل أن يؤكد في مؤتمر صحفي بجانب رئيس النادي الملكي، بأنه سيبقى مع الفريق.



وارتبط راموس بالانتقال إلى يوفنتوس، حيث انتشرت العديد من التقارير التي تفيد بأن كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد، طلب منه الانضمام للبيانكونيري.



وصرح راموس في مقابله صحفية مع شبكة "ميدياسيت" الإيطالية: "كانت لدي علاقة رائعة مع كريرستيانو رونالدو، شائعات سوق الانتقالات لا تشغلني".



وأكد: "لم يتصل بي رونالدو للإنضمام إلى يوفنتوس".



صاحب الـ33 عامًا، شارك في 28 مباراة الموسم المنصرم بالدوري الإسباني، وسجل 6 أهداف، لكن فشل في تحقيق أي لقب بموسم وصفه البعض بالكارثي لريال مدريد.