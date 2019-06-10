الإسترليني يتراجع لأدنى مستوى في شهر

انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار لأدنى مستوى في أكثر من شهر خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد بيانات اقتصادية.



وكشفت بيانات رسمية اليوم عن انكماش الاقتصاد البريطاني بنحو 0.4% خلال أبريل الماضي، مقابل هبوط بلغ 0.1% في الشهر السابق له.



في حين اتسع عجز الميزان التجاري في المملكة المتحدة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في أبريل الماضي.



ويأتي تراجع العملة البريطانية مع مكاسب نظيرتها الأمريكية تزامنًا مع توصل الولايات المتحدة والمكسيك لاتفاق تجاري يقضي بتأجيل التعريفات الجمركية لأجل مسمى.



وتراجع الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.5% إلى 1.2679 دولار بعد أن سجل مستوى 1.2653 دولار في وقت سابق من التعاملات وهو أدنى مستوى منذ 31 مايو الماضي.



كما تراجعت العملة البريطانية بنحو 0.2% أمام اليورو لتصل إلى 0.8917 إسترليني.