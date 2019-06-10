تقارير: صفقة تبادلية كبيرة بين يوفنتوس وإنتر

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن هناك صفقة تبادلية كبيرة بين يوفنتوس وإنتر ميلان، ستتم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



إنتر أعلن عن مدربه الجديد، وهو أنتونيو كونتي، المدير الفني واللاعب السابق ليوفنتوس، والذي حقق ثلاثة بطولات للدوري الإيطالي على التوالي.



كونتي يرغب في تعزيز إنتر ميلان، ورحيل اللاعبين الذين يثيرون المشاكل وتوجد بينهم وبين الجماهير بعض المناوشات، وفي مقدمتهم ماورو إيكاردي، حتى وان كان الأرجنتيني أحد نجوم الفريق.



صحيفة "كالشيو ميركاتو" الإيطالية، أكدت أن إنتر سيخبر إيكاردي قريبًا بقرار النادي ببيعه هذا الصيف، وأن هناك صفقة تبادلية قد تتم مع يوفنتوس، بانتقال ديبالا إلى النيرازوري مقابل الحصول على خدمات إيكاردي.



وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن ماورو وزوجته واندا التي تدير أعماله كذلك، لم يغادرو إيطاليا لقضاء العطلة الصيفية، مما يدل على أن هناك اجتماعات تُعقد مع إدارة يوفنتوس.



إيكاردي هدفًا للعديد من الأندية مثل مانشستر يونايتد ونابولي وروما، حسب ما أفادت الصحيفة، إلا أن الخيار الحقيقي الوحيد لخروج ماورو سيكون يوفنتوس، خاصة وأن إنتر لن يمانع بما أن الفريق سيحصل على مواطنه ديبالا.