القاهرة : الإثنين 10 يونيو 2019
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الإثنين 10/يونيو/2019 - 07:31 م

خبير قانونى: حرب شائعات تحاول استهداف انجازاتنا الاقتصادية

خبير قانونى: حرب
dostor.org/2661312

أبدى المستشار محمد سالم، الخبير القانوني البارز، استياءه من الشائعات والأكاذيب التي تروج حول مصر والتي كان آخرها الزعم برفع سعر البنزين؛ الأمر الذي نفته وزارة المالية في بيان رسمي لها مؤكدة أن من روج هذه الشائعة صفحة مزورة لوزارة البترول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأكد "سالم"، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن سعر البنزين في مصر هو من أرخص الأسعار في العالم حيث لم تتجاوز قيمته حد 0.46 دولار وفقا لموقع "جلوبال بيترول برايسيز"، منوها بأن متوسط السعر العالمي للبنزين في العالم يصل إلى ما يقرب من 1.13 دولار وهو رقم كبير لم يطبق في مصر حتى الآن في ظل استمرار الدولة في تقديم دعمها على المنتجات البترولية تخفيفا على المواطن.

وطالب الخبير القانوني البارز الشعب المصري بعدم الالتفات للأكاذيب التي يروجها البعض بشأن أسعار المنتجات البترولية وبالأخص البنزين، مشيرا إلى وجود مخطط لتشويه الاقتصاد المصري بشكل عام بدأ بمقال لأحد الهاربين في الخارج داخل مجلة أمريكية شهيرة كتب فيه العديد من الأكاذيب التي جعلت الإعلام الغربي يسخر منه، وخاصة أن الجميع شاهد على الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي قامت بها مصر لتسير لأول مرة منذ أكثر من 30 سنة في الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد قومي قوي يوازي اقتصادات العالم كما وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتوقع المستشار محمد سالم أن يشهد العام الحالي 2019 والعام المقبل 2020 طفرة اقتصادية كبرى في مصر يشهر بها المواطن وتنعكس بصورة واضحة على معيشته؛ مما سيخرص كل الألسنة المحرضة على مصر والمشككة في الإنجازات الكبرى التي تحققت فيها منذ ثورة 30 يونيو المجيدة.

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