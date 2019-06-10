مباحث الآداب تضبط مُدرسة تستقطب زبائنها عن طريق موقع إباحي لممارسة الجنس

أمرت نيابة الدقي بشمال الجيزة، بحبس مُدرسة بالقليوبية تدعى"د.ك"، بتهمة الإعلان وممارسة الدعارة، بإحدى مناطق الدقي.



تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط مدرسة، قامت بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الإباحية، بالإعلان وممارسة الدعارة، لراغبي المتعة لممارسة الجنس، بمنطقة الدقي، وعرض صورها عليها لاستقطاب الزبائن.



وعقب تقنين الإجراءات، وجمع المعلومات والتحريات، قاما أحد الأشخاص بالاتصال بالمتهمة للتواصل معها، وعلى الفور قامت قوات مباحث القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لآداب القاهرة وتم ضبط المتهمة والقبض عليها.



وبمواجهتها اعترفت بقيامها بإنشاء صفحة على إحدى المواقع الإباحية، لراغبى المتعة الجنسية، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.