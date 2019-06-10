تجديد حبس عضو 6 إبريل 45 يومًا بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات المنصورة، تجديد حبس الناشط محمد عادل، أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل، 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا، بنشر أخبار وبيانات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأسندت النيابة العامة للمتهم، ارتكاب جرائم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.