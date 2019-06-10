هداية ملاك تعود لأرض الوطن ببرونزية الجائزة الكبرى

عادت عصر اليوم هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو عقب تتويجها ببرونزية الجائزة الكبرى والتي أقيمت بالعاصمة الإيطالية روما برفقة الكابتن تامر صلاح مدرب المنتخب وزملائها في المنتخب

كان في استقبالها كل من عمرو سليم رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو، ود.وليد الملاح رئيس روابط الرياضية.

تبدأ هداية برنامج تدريبى جديد بعد أن شاركت في معسكر تدريبى فى صربيا مع زميلتها رضوى رضا تحت قيادة دراجان جوفيك المدير الفني لمنتخب صربيا حسب خطة الاعداد الموضوعة لها، ثم مشاركتها في بطولة العالم بمدينة مانشيستر في مايو الماضى.

و اختتمت المرحلة بمشاركتها في بطولة الجائزة الكبرى، تحت اشراف الفريق الطبي والبدنى وخبير التغذية المكون من: الدكتور حسن كمال رئيس الفريق الطبي واستاذ اصابات الملاعب، والدكتور ايهاب ابو اليزيد استاذ التغذية، والدكتور محمود الجمال مدرب اللياقة البدنية والأحمال الذين ساعدوها على سرعة التعافى من أصابتها لتحصد هذه الميدالية الهامة.

البرنامج الجديد يتم من خلال الرؤية الفنية للاتحاد المصرى للتايكوندو والتنسيق مع روابط الرياضية لتطوير اداءها ورفع كفاءتها وتحديد نقاط القوة والضعف لدى المنافسين والاعداد للبطولات القادمة.

يذكر أن هداية ملاك ضمن فريق الفراعنة الاولمبيى المكون من 10 لاعبين ولاعبات يخضعون لبرنامج اعداد خاص بتمويل الراعي الرسمي البنك الاهلي المصري وروابط الرياضية وطبقا لبروتوكول التعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتنسيق مع الاتحاد المصرى للتايكوندو.