زيمبابوي تعلن تشكيلتها المشاركة في نهائيات كأس الأمم الافريقية

تحصيل 256 ألف جنيه غرامات إشغالات بحي وسط الإسكندرية

شن حي وسط الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة مكبرة بالتعاون بين إدارة إشغال الطريق، وإدارة الإيرادات بالحي، حيث توجهت الحملة إلى شوارع "الإسكندر الأكبر، ابن شجاع، ومصطفي إسماعيل" وتم خلال الحملة تحصيل ...