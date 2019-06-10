زيمبابوي تعلن تشكيلتها المشاركة في نهائيات كأس الأمم الافريقية
أعلنت زيمبابوي اليوم الاثنين تشكيلة ضمت 23 لاعبا لخوض نهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم التي تنطلق في مصر في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وتخوض زيمبابوي المباراة الافتتاحية أمام مصر ضمن المجموعة الأولى في القاهرة يوم 21 يونيو الحالي.
وفيما يلي التشكيلة:
حراس المرمى: جورج تشيجوفا (بولوكواني سيتي) إلفيس تشيبيزيزي (باروكا) إيدمور سيباندا (ويتبانك سبيرز).
مدافعون: تينداي داريكوا (نوتنجهام فورست) جيمي دزينجاي (باور ديناموز) تينيدج هاديبي (كايزر تشيفز) ديفين لونجا (لامونتفيل جولدن اروز) أليك موديمو (كيفن درويدس) رونالد بفومبيدزاي
(بلومفونتين سيلتيك).
لاعبو الوسط: تالانت تشاوابيهوا (أمازولو) ثاباني كاموسوكو (يانج افريكانز) وفيدي كارورو (أمازولو) تافادزوا كوتينو (عزام) كوداكواش ماهاشي مارشال مونيتسي (أورلاندو بيراتس) مارفلس ناكامبا (كلوب بروج) داني فيري (لامونتفيل جولدن اروز).
مهاجمون: خاما بيليات (كايزر تشيفز) نياشا موشكوي (داليان يفانج) نوليدج موسونا (اندرلخت) نوكس موتيزوا (لامونتفيل جولدن اروز) تينوتيندا كاديوير (لوهافر) إيفانز روسيك (سوبر سبورت
يونايتد).