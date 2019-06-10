منتخب ناميبيا يعلن قائمته لكأس أمم إفريقيا

أعلن المدير الفني لمنتخب ناميبيا الأول لكرة القدم ريكاردو مانيتي، قائمة من 23 لاعبا لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.



وقال المدرب الناميبي، في تصريحات نقلها موقع "فوتبول غانا" اليوم، إن "التركيز خلال الأسبوعين الماضيين كان على الأساليب التكتيكية والأداء"، مشيرًا إلى أنه يتخذ القرارات وفقًا لهذه الركائز.

وجاءت قائمة الـ23 لمنتخب "المحاربون الشجعان" على النحو التالي: راتاندا مبازوفارا ولويدت كازابوا وماكس مبايفا وريان نيامبي ولاري هورايب ودنزيل هاوسيب وإيفان كامبيريبا وشارلز هامبيرا وريان هاناموب وأنانياس جيبهاردت وأبسالوم إيمبوندي وويلي ستيفانوس وبتروس شتيمبي ورونالد كتجيجيري ودينامو فريدريكس ومارسيل باباما ومانفريد ستارك وديون هوتو وإتامونوا كيميوني وبنسون شيلونجو وبيتر شالويلي وجوسلين كاماتوكا وإزاسكار جوريراب.

وتستهل ناميبيا مشوارها في البطولة ضمن المجموعة الرابعة بمواجهة المغرب يوم 23 يونيو الجاري باستاد السلام قبل لقاء جنوب أفريقيا في الـ28 من الشهر ذاته على نفس الملعب ثم ستخوض الجولة الثالثة أمام كوت ديفوار في الأول من يوليو المقبل باستاد القاهرة الدولي.