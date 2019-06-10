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حوادث
الإثنين 10/يونيو/2019 - 06:26 م

التحفظ على ٥٠ متهم بـ"التجمهر" أمام قسم المقطم وتأجيل المحاكمة للأربعاء

التحفظ على ٥٠ متهم
حسام محفوظ
dostor.org/2661220

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة 102 متهم "مخلي سبيلهم" في أحداث الشغب والتجمهر أمام قسم شرطة المقطم التي وقعت في يناير الماضي، إثر مقتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ "عفروتو" داخل حجز القسم، إلى جلسة الأربعاء المقبل وخصصت المحكمة الجلسة لاستكمال سماع الشهود، مع التحفظ على ٥٠ متهم من الحاضرين بجلسة اليوم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي ومنتصر أحمد كحك، وأمانة سر أحمد عبد اللطيف وحسام عبد الرسول.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة، قررت إحالة 102 متهم (مخلى سبيلهم) إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم التعدى على قسم شرطة المقطم، ومستشفى المقطم التخصصى ومقاومة السلطات، وإتلاف المال العام والخاص، والتجمهر، وحرق سيارتي شرطة، ومحاولة اقتحام القسم، وحيازة مولوتوف.

وسبق وأن قضت ذات المحكمة، بمعاقبة "محمد. س" معاون مباحث بقسم المقطم بالسجن 3 سنوات، و6 أشهر لأمين الشرطة "محمد. أ" لاتهامهم بضرب «عفرتو» داخل القسم مما أفضى إلى موته، فضلا عن احتجازه دون وجه حق.

وكشفت التحقيقات عن أنه فى 5 يناير الماضى، ألقى ضابط وأمين شرطة بقسم المقطم، القبض على محمد عبد الحكيم وشهرته «عفروتو» فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، بأن استوقفاه واقتاداه دون سند إجرائى مشروع، وعذباه بدنيا وتعديا عليه ضربًا وصفعًا بالأيدى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

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