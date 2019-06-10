الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام مع تراجع التوترات التجارية

صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع حدة التوترات التجارية.



وقاد قطاع الموارد الأساسية مكاسب البورصات الأوروبية بعدما ارتفع بنحو 1.7%.



واستفادت الأسواق المالية الأوروبية من إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة والمكسيك بشأن الهجرة من شأنه إنهاء التعريفات الأمريكية المحتملة ضد واردات المكسيك.



وعلى جانب الوضع التجاري بين أكبر اقتصادين حول العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن يتوقع أن تعقد الصين صفقة تجارية مع الولايات المتحدة لأنها في حاجة إلى ذلك.



وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بأكثر من 0.2% ليصل إلى 378.2 نقطة، كما زاد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.6% مسجلًا 7375.5 نقطة.



وشهد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.3% مسجلًا 5382.5 نقطة، وتراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2% ليسجل 1.1311 دولار.