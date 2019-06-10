إيتو: منتخب مصر يمتلك واحد من أفضل لاعبي العالم

أكد صامويل إيتو مهاجم منتخب الكاميرون السابق، أنه يتمنى وصول منتخب بلاده إلى جانب مصر للمباراة النهائية في كأس أمم أفريقيا 2019 التي تنطلق يوم 21 يونيو الجاري.



وأشار إيتو في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقدته شركة إتصالات مصر، إلى أنه يرى أن عامه الأول مع نادي برشلونة الإسباني يعد الأفضل في مسيرته.



وقال المهاجم الدولي الكاميروني السابق: "منتخبنا قوي ويستطيع الفوز بالبطولة، لكني أتمنى التوفيق لمصر أيضًا، وأن يلتقيا في المباراة النهائية".



وأكمل: "لا أحب عقد مقارنات بين نسخة عام 2006 والمقبلة، الآن منتخب مصر يمتلك واحد من أفضل لاعبي العالم، وهو محمد صلاح".



وأضاف: "كرة القدم لعبة جماعية ولا تعتمد على فرد واحد، الكاميرون لديها طموح الفوز باللقب، والمنافسة ستكون شرسة بين جميع المنتخبات".