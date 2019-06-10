هدف رونالدو أمام سويسرا الأفضل في دوري الأمم الأوروبية

فاز النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بجائزة أفضل هدف في بطولة دوري الأمم الأوروبية، بصاروخيته في مرمى منتخب سويسرا.



وحقق المنتخب البرتغالي بطولة دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى، بالتغلب على هولندا بهدف نظيف في النهائي أمس الأحد.



كريستيانو، في أول مبارياته بالبطولة، سجل ثلاثية بمرمى المنتخب السويسري في نصف النهائي.



ونافس رونالدو على جائزة أفضل هدف، مع راشفورد في مرمى هولندا، وجويديس بهدف النهائي أمام الطواحين أيضًا، لكن البرتغالي ظفر بالجائزة بعد هدفه الثالث أمام سويسرا.



هدف رونالدو جاء بعد مراوغة رائعة لمدافعي المنتخب السويسري، وتسديدة قوية على يسار الحارس، قادت البرتغال إلى النهائي.