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الإثنين 10/يونيو/2019 - 06:18 م

محافظة القاهرة تكثف جهودها لإنجاز المخطط التطويري للعشوئيات

محافظة القاهرة تكثف
مصطفى عبدالله وعلا العلاف
dostor.org/2661211

واصلت أجهزة الدولة من إنجازها لمشروعات تطوير العشوئيات، وقسمت جهودها بين صندوق تطوير العشوائيات الراعي الرسمي لتشييد المدن العمرانية الجديدة وتحي مصر كممول، ومحافظة القاهرة، متولي عملية الإخلاء والتسكين حسب استحقاق كل مواطن قاطن بالعشوئيات الخطرة.


وبلغت قيمة الإنشاءات 7 مليار جنيهًا، تحملت فيها أجهزة محافظة القاهرة مسئولية ترفيق المدن العمرانية من الخارج، الحاضنة للعشوائيات بجانب مسئوليتها عن الترحيل والتسكين من المناطق العشوائية الداهمة إلى المدن العمرانية الجديدة حسب التوزيع الجغرافي.

وكثفت محافظة القاهرة من إزالة العشش والبيوت الخطرة من المخطط التطويري للعشوائية، لإنجاز الجدول الزمني المقرر لكل منطقة وجاء طريق محور الطوارئ إحد المشروعات التابعة للإدارة الهندسية للقوات المسلحة والمكلف به من الرئيس السسيسي، أحد أهم المشروعات التي ستخدم على المدن العمرانية الجديدة والذي سيربط منطقة عين شمس بالسلام، وهو أكده إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية بأن مشروع طريق المحور تولي له محافظة القاهرة أولوية بالغة نظرًا لأهميته الجغرافية على المدن العمرانية الجديدة ولسبب ربطه منطقة عين شمس بالسلام.

وأوضح "صابر" في تصريحات لـ"الدستور" أن مشروع طريق "محور الطوارئ" رحل من ساكنيه أكثر من 693 أسرة مستحقة للتعويض، تم تسكينهم جميعًا بأهالينا حسب التوزيع الجغرافي لمحافظة القاهرة.

راعت محافظة القاهرة أن يتم التسكين وفقًا لرؤية جغرافية وضعتها الإدارة السياسية لرفع المشقة والتعب عن سكان المناطق العشوائية في الابتعاد كثيرًا عن مناطقهم وجاء تسكين قاطني أحكار الشرابية بمشروع المحروسة، في المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة نموذجًا جليًا في ابراز خطة الدولة الخاصة بالتوزيع الجغرافي للمناطق العشوائية، وجاء مخطط منطقة احكار الشرابية ليكون منافع عامة وحديقة، مما أكده العميد محسن صلاح نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بأن منطقة إحكار الشرابية تم إدارج مخططها كمنافع عامة وحدائق على أنه يتم تسكين قاطني المناطق المهددة للصحة في المحروسة.

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