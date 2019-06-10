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رياضة
الإثنين 10/يونيو/2019 - 06:17 م

مدرب كينيا: هدفنا الوصول لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

مدرب كينيا: هدفنا
dostor.org/2661209

قال المدير الفني لمنتخب كينيا الأول لكرة القدم، سباستيان مينيه، إن هدف المنتخب في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، لا يقتصر على المشاركة بعد غياب 15 عاما فحسب، وإنما بلوغ الدور ربع النهائي.

وأضاف المدرب الفرنسي، في تصريحات صحفية اليوم، أن المنتخب الكيني لديه الجودة الكافية لتخطي دور المجموعات ولعب أدوار خروج المغلوب في الظهور السادس لـ"نجوم هارامبي" بالعرس الإفريقي.

وأوضح مينيه، أن المجموعة الثالثة التي ستنافس كينيا بها تضم كذلك منتخبين قويين مثل الجزائر والسنغال اللذين شاركا بكأس العالم، مشيرا في نفس الوقت إلى أنها ستكون فرصة مثالية للرد على المنتقدين والتأكيد بأننا تحسنا ونستحق مكانا في البطولة.

واعترف بأن مواجهة تنزانيا ستكون صعبة أيضا لأنه بمثابة ديربي إفريقي بين المنتخبين، لكنه أكد بأن لاعبي كينيا سيبذلون قصارى جهدهم من أجل التأهل عن المجموعة.

وشدد المدرب الفرنسي على أن انتقال منتخب كينيا إلى فرنسا للاستعداد للبطولة القارية والذهاب إلى مصر "لن يكون للسياحة" بل بهدف الصعود للأدوار التالية.

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