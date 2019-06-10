افتتاح بينالي القاهرة بعد غياب 8 سنوات (صور)

افتتح بينالي القاهرة الدولي، اليوم، وذلك بعد فترة توقف دامت لثمان سنوات.



جاء ذلك بحضور كل من الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية والفنان إيهاب اللبان قوميسير عام البينالي ومجموعة من الفنانين التشكيليين المصريين بالإضافة لعدد كبير من الفنانين التشكيليين المشاركين من مختلف دول العالم، ويحمل البينالي عنوان "نحو الشرق".



يذكر أن بينالي القاهرة الدولي سيستمر حتى 10 أغسطس المقبل، وتحتضنه قاعات قصر الفنون ومتحف الفن المصرى الحديث ومجمع الفنون بالزمالك بمشاركة 80 فنانا يمثلون 50 دولة من مختلف قارات العالم.



