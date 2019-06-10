شالكة يضم جونجوي كيني من إيفرتون

أعلن شالكة الألماني وإيفرتون الإنجليزي، اليوم الإثنين، اتفاقهما على انتقال جونجوي كيني من النادي الإنجليزي إلى شالكة بنظام الإعارة حتى نهاية موسم 20192020.



وقال إيفرتون على موقعه الرسمي على الإنترنت: ”سيقوم جونجوي كيني بالتواصل مع مدير شالكة ديفيد واجنر عندما يعود من الخدمة الدولية مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا“.



وأضاف الموقع: “ جونجوي كيني خريج أكاديمية كيركديل وانضم إلى إيفرتون في عمر التاسعة، وشارك مع الفريق الأول في 40 مباراة منذ بداية العام 2016، بما في ذلك 12 مباراة موسم 20182019″.



واحتل إيفرتون المركز الثامن في الدوري الإنجليزي موسم 20182019، بعدما حصد 54 نقطة، في حين احتل شالكة المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.