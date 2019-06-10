طائرات بدون طيار تتدخل لإطفاء حرائق في تونس

انتشرت الحرائق التي طالت مساحات شاسعة من الأراضي وأتت على آلاف الهكتارات في تونس بشكل غير مسبوق، وهو ما دفع الحكومة إلى إعلان استخدام طائرات بدون طيار لتأمين المحاصيل والحدّ من تداعيات هذه الحرائق.



وأكّدت مصادر من وزارة الزراعة في تونس، اليوم، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أنّه تم تسجيل 427 حريقًا أتت على محاصيل الحبوب في مختلف هذه المحافظات، وهو رقم غير مسبوق دفع كثيرين إلى توجيه أصابع الاتهام إلى ما أسموها ”بارونات الفساد“ بالوقوف وراء هذه الحرائق، وإلى توجيه انتقادات لاذعة للحكومة واتهامها بالعجز والارتباك في التعاطي مع هذا الملف.



وأعلن وزير الزراعة التونسي سمير الطيب، اليوم الإثنين، أنه سيتم لأول مرة استعمال الطائرات بدون طيار لتأمين محاصيل الحبوب، ومراقبة المتسببين الفعليين في اندلاع الحرائق، وذلك بعد أن كوّنت الوزارة 40 شابًا على قيادة هذه الطائرات، وفق قوله.



وأضاف الطيب أن الطائرات دون طيار ستحلق على امتداد مساحات حقول الحبوب في المحافظات المعنية لتأمين المحاصيل، وحتى يتحمل كل مسؤوليته في اندلاع الحرائق سواء كانت بفعل فاعل وبدافع إجرامي أو سهوًا عن طريق خطأ بشري بإلقاء السجائر مثلًا، بحسب تعبيره.



وأوضح الوزير أن هذا العمل سيكون بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن اجتماعًا سيعقد بعد غد الأربعاء، سيجمعه مع وزير الداخلية هشام الفوراتي بخصوص موضوع الحرائق التي طالت آلاف الهكتارات.