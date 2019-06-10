توتو سبورت: يوفنتوس يستهدف 4 صفقات جديدة من ريال مدريد

يستهدف نادي يوفنتوس التعاقد مع 4 صفقات جديدة من قبل ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوفه.



وكشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن هناك خطة من قبل الإدارة الفنية للبيانكونيري لتقوية الفريق بالموسم الجديد، حتى وإن لم تحسم ملف المدير الفني بعد رحيل "ماسيماليانو أليجري".



ويضع "فابيو باراتشي" كلًا من "إيسكو"، "مارسيلو"، "خاميس رودريجيز" و"داني سيبايوس" أهدافًا له، وربما ذلك يساعد ريال مدريد في التخلص من بعض اللاعبين لتحقيق بعض الأرباح الاقتصادية.



ويريد ثالث الدوري الإسباني إيجاد طريقة لبيع بعض اللاعبين بقائمته الحالية، لتمويل الصفقات الجديدة القادمة بعد إعلان التوقيع مع الثلاثي "إيدير ميليتاو"، "لوكا يوفيتش" وأخيرًا "إدين هازارد".



الجدير بالذكر أن يوفنتوس نجح في العام الماضي بالتعاقد مع "كريستيانو رونالدو" بمبلغ زهيد قيمته 100 مليون يورو من ريال مدريد، تدفع على عامين بقيمة 50 مليون يورو.