مويس كين: لا يوجد أفضل من يوفنتوس ودروجبا مثلي الأعلى

أغلق مويس كين مهاجم يوفنتوس التكهنات حول رحيله عن البيانكونيري، وسط متابعة عديد من الفرق الأوروبية، بعد تألقه مع البيانكونيري في الموسم الماضي.



مويس كين صاحب الـ19 عامًا استطاع ان يسجل 7 أهداف في 17 مباراة بجميع المسابقات مع يوفنتوس، وهدفين في 3 مباريات مع منتخب إيطاليا.



وصرح مويس كين لمجلة "سوكر بيبل": "عندما جئت إلى يوفنتوس كنت أعرف أن هذا النادي سيساعدني على النمو وأن أصبح رجلًا في كل الأشياء التي أريد القيام بها، لقد تعلمت الكثير من الأشياء مع يوفنتوس".



وأضاف: "لقد تحسنت من الناحية الفنية، ولكن طموحي أكبر مع يوفنتوس، أريد التطور والتحسن أكثر فأكثر، أنا أرتدي قميصًا يحمل مسؤوليات كبيرة، لكنه ليس عبئًا".



وعن احتمالية رحيله، أجاب مويس: "أنا متأكد من أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي فريق في العالم يمكن أن يساعدني على التحسن سوى يوفنتوس، لقد ولدت هنا، ودائمأً ما كنت أرتدي القميص الأبيض والأسود، لا أعرف ما يخبئه المستقبل، ولكن المؤكد أنني سأقاتل في يوفنتوس".



وعن كريستيانو رونالدو: "عندما يتدرب معي، أحاول أن الاحظ كل الأشياء التي يقوم بها، من موقفه على أرض الملعب، ورغبته في المزيد، والاستعداد دائمًا، لا أطلب منه النصيحة لكنني ألاحظ بهدوء كل ما يفعله وأحاول تطبيق ما تعلمته على أرض الملعب".



واختتم مويس: "دروجبا هو مصدر إلهامي منذ أن كنت صغيرًا، لقد أحببته كثيرًا، وكان أحد نجوم طفولتي، لقد تعلمت من تحركاته وكيف كان يسجل، لقد كان رائعًا".