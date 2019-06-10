صحفي كتالوني: شكوك حول انضمام دي ليخت إلى برشلونة

كشف "فرانسيسك أجيلار" الصحفي الكتالوني بصحيفة "موندو ديبورتيفو" عن مفاجأة تخص صفقة "ماتياس دي ليخت" مع برشلونة في الميركاتو الصيفي.



وكتب الصحفي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هناك شكوك تتزيد مع مرور الوقت حول مستقبل اللاعب بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا".



وتابع: "هناك مصدر مقرب وموثوق من اللاعب في هولندا، يؤكد أن دي ليخت ليس مقتنعًا بعرض برشلونة حتى الآن سواء على المستوى الفني أو المادي، وبالتأكيد ليست هناك أي شكوك حول دور وكيله مينو رايولا وراء تغيير رأيه".



ويسعى برشلونة لضم "دي ليخت" لتدعيم خط دفاعه ولكن يبدو وأن هناك متغيرات في المفاوضات بين جميع الأطراف قد تغير وجهة اللاعب المستقبلية.



يذكر أن هناك اهتمام كبير من قبل يوفنتوس، مانشستر سيتي، ليفربول ومانشستر يونايتد بضم اللاعب، ويسعى "رايولا" لاستغلال هذا الصراع لضم لتحقيق أكبر استفادة مادية من الصفقة.