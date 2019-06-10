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رياضة
الإثنين 10/يونيو/2019 - 06:06 م

طبيب البرازيل: أسلوب لعب نيمار السبب في إصاباته المتكررة

نيمار
نيمار
dostor.org/2661191

يرى رودريو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي، أن أسلوب لعب نجم السيلساو نيمار دا سيلفا، السبب وراء كثرة إصاباته مؤخرًا.

النجم البرازيلي يغيب عن منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا، بسبب إصابته بمباراة قطر الودية في الكاحل مما يستدعي غيابه 4 أسابيع حسب ما أكد ناديه باريس سان جيرمان.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية، تصريحات طبيب المنتخب البرازيلي: "كسر مشط القدم والتواء كاحله ليس لهما علاقة مباشرة، على الرغم من أنهم يأتون من نفس الإجراءات".

وأضاف: "لقد كان نيمار سيء الحظ، ولكن أيضًا طريقة لعبه كانت سببًا في الإصابة، حيث يحاول نيمار دائمًا الحفاظ على الكرة وهذا يسبب له المتاعب".

جدير بالذكر أن نيمار غاب عن باريس سان جيرمان من يناير الماضي حتى مايو بسبب نفس الإصابة في الكاحل.

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