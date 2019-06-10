سامبدوريا يحدد 55 مليون يورو لرحيل ثنائي الفريق

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي سامبدوريا الإيطالي حدد المقابل المادي لرحيل الثنائي دينيس برايت ويواكيم أندرسن.



وارتبط الثنائي بنادي ميلان الإيطالي في ظل اقتراب مدربهم ماركو جيامباولو لتدريب الروسونيري بداية من الموسم المقبل.



صحيفة "كالشيو ميركاتو" الإيطالية، أكدت بأن سامبدوريا حدد 55 مليون يورو لرحيل الثنائي، 30 مليون ليواكيم أندرسن، بينما دينيس برايت 25 مليون.



وأشارت الصحيفة إلى ارتباط الثنائي أيضًا بالانتقال إلى آرسنال الإنجليزي، ولكن في حال تولى جيامباولو تدريب ميلان، سينتقل برايت واندرسن إلى الروسونيري.