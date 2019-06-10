جيجز ينصح نجم مانشستر يونايتد الجديد بتقبل "الركل"

قال ريان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز للجناح دانيل جيمس نجم المنتخب الويلزي المنضم حديثًا إلى مانشستر يونايتد أن عليه تقبل الركل خلال محاولات المدافعين لإيقافه.



وقال جيجز، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "على جيمس أن يتقبل مراقبته وتعرضه للركل وأن يتعود على ذلك".



ويلعب صاحب الـ 21 عامًا حاليًا مع ويلز في تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.



وأكمل قائد المان يونايتد السابق: "كجناح عليك أن تعلم أن المدافعين سيحاولون إيقافك بطريقة شرعية أو غير شرعية، لقد واجه دان هذا في مسيرته القصيرة وعليه اختيار الطريقة الأمثل للتغلب على ذلك".



وقال نجم مانشستر يونايتد السابق عن صراع المدافعين مع الأجنحة واللاعبين المهاريين: "صراع القط والفأر، هكذا كان دومًا بالنسبة لي، الأمر يتعلق بمدى سرعتك وكيفية تمركزك، عليك استخدام نقاط قوتك، دان لاعب سريع وهذا ما يخشاه المدافعين".



وتابع: "حين يبتعد عنك المدافع بخمس أو 10 ياردات يبدأ في البحث عن أساليب أخرى لإيقافك".