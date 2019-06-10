"كانتي الجزائر" يتلقى إشادة كبيرة من بلماضي

أشاد جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، بالموهبة هشام بوداوي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الإثنين؛ للحديث عن المواجهة الودية أمام بوروندي، المقرر إقامتها (الثلاثاء).



وقال بلماضي في هذا السياق: "لم أجامل بوداوي عندما منحته فرصة الانضمام لقائمة الـ23 لاعبًا التي ستشارك في مسابقة أمم أفريقيا.. مستواه المميز هو الذي فرض علي الاستعانة بخدماته".



وتابع "لم أعر أي اهتمام لسنّه وللنادي الذي ينتمي إليه، كل ما كان يهمني هو قدرته على تقديم الإضافة لخط وسط الجزائر خلال المسابقة القارية".



وأتم "أعتقد أنه نجح في تقديم أوراق اعتماده وظهر بشكل لائق خلال المباراتين التي شارك فيهما في الفترة الأخيرة".



وفرض بوداوي فرض نفسه كواحد من أفضل نجوم الدوري الجزائري؛ حيث برز بقدرته الفائقة على افتكاك الكرة، فضلًا على بناء الهجمة من الخلف.



يذكر أن الجماهير الجزائرية أطلقت على بوداوي لقب "كانتي الجزائر"، نسبة إلى النجم نجولو كانتي، لاعب تشيلسي الإنجليزي ومنتخب فرنسا.