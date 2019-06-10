دراكسلر يعلق على شائعات رحيله عن الدوري الفرنسي

أكد جوليان دراكسلر لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أنه لا يفكر في الوقت الحالي في الرحيل عن جدران ملعب بارك دي برنس رغم الشائعات التي تطوله في الفترة الأخيرة.



وقال دراكسلر، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "لا يمكنني قول أي شيء عن تلك الشائعات لأنه لا توجد لدي أي نية لترك النادي".



وأضاف: "لم أسمع شيء من النادي ولم أتحدث لأي شخص، ولا أعرف أي شيء".



وشارك دراكسلر مع سان جيرمان هذا الموسم في 46 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 12، وسينتهي عقده في صيف 2021.



يذكر أن اسم دراكسلر ارتبط بعديد الأندية خلال الفترة الماضية كان من بينها بروسيا دورتموند وتوتنهام هوتسبير.