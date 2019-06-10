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اقتصاد
الإثنين 10/يونيو/2019 - 06:02 م

ارتفاع سهم "مايكروسوفت" والقيمة السوقية تتجاوز تريليون دولار

ارتفاع سهم مايكروسوفت
اكرم عمران - سيد ابراهيم
dostor.org/2661181

ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنحو 1.5% خلال تعاملات اليوم الإثنين عند أعلى مستوى في تاريخه، لتتجاوز القيمة السوقية للشركة حاجز التريليون دولار.

وتمكنت "مايكروسوفت" من أن تصبح أكبر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية يتبعها أمازون ثم آبل.

ويأتي صعود سهم "مايكروسوفت" مع مكاسب قوية للأسهم الأمريكية في الأيام الأخيرة على خلفية تزايد التوقعات بشأن خفض معدلات الفائدة.

كما استفادت الشركة الأمريكية من ضعف أداء أسهم الشركات التكنولوجيا الأخرى مثل آبل وأمازون وفيسبوك وألفابت على خلفية تقارير بشأن فتح تحقيقات لمكافحة الاحتكار.

وارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 1.5% إلى مستوى 133.46 دولار وهو أعلى مستوى على الإطلاق، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 1.022 تريليون دولار.

وكانت القيمة السوقية لـ"مايكروسوفت" تخطت تريليون دولار بجلسة 30 أبريل الماضي بعد أن تجاوزت الأرباح والإيرادات الفصلية توقعات المحللين، قبل أن تعاود الهبوط مجددًا.

وسجل سهم الشركة الأمريكية مكاسب في الأسبوع الماضي نحو 8%.

وخلال نفس الفترة، بلغت القيمة السوقية لشركتي أماوزن وآبل نحو 913.42 مليار دولار و885.20 مليار دولار على التوالي.

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