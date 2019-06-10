رسميا.. فهد المدلج يعلن ترشحه لرئاسة الفيصلي السعودي

أعلن نادي الفيصلي السعودي عن خوض رئيسه الحالي، فهد المدلج، سباق الانتخابات على رئاسة النادي تلبية لرغبة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، محافظ المجمعة، وأصوات شرفية نادت باستمراره فترة أخرى.



وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي: "تلقى فهد المدلج اتصالًا هاتفيًا من الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، محافظ محافظة المجمعة، أكد خلاله ضرورة ترشحه لرئاسة النادي الفيصلي نظير ما قدمه من عمل خلال السنوات السابقة، ما كان لها الأثر الكبير في تحقيق العديد من الإنجازات، حيث قدم من خلالها نموذجًا فريدًا للإدارة المحترفة التي تعمل وفق إمكانيات محدودة وطموحات كبيرة جعلت للفيصلي مكانة كبيرة بين الأندية ومنافسًا على البطولات".



ومن جانبه، ثمن المدلج هذه المبادرة قائلًا: "كان خير داعم وموجه لي خلال فترتي السابقة التي حققنا فيها وزملائي أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبو النادي في إداراته المختلفة نتائج إيجابية، بدءًا من وجود جل ألعاب النادي في الدوري الممتاز إلى تحقيق عوائد ربحية للنادي سترحل إلى الموسم المقبل وبدون ديون مسجلة ولله الحمد، على ذلك ونزولًا عند رغبته، ومن ثم طلب أعضاء شرف النادي وزملائي، منسوبو النادي، ورجالات مدينتي الغالية أن أعلن ترشحي لرئاسة النادي".



يذكر أن الفيصلي أنهى الموسم الرياضي الكروي في المركز 6 برصيد 3 نقاط.