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الثقافة
الإثنين 10/يونيو/2019 - 06:01 م

قبل الافتتاح.. "الدستور" تنشر صورا من "بينالي القاهرة الدولي"

قبل الافتتاح.. الدستور
حسام الضمراني- ايهاب مصطفى
dostor.org/2661177

تفتتح وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، "بينالي القاهرة الدولي" في دورته الـ13 بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا، وذلك بعد فترة توقف دامت 8 سنوات، بحضور الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان إيهاب اللبان، قوميسير عام البينالي، ومجموعة من الفنانين المشاركين من مختلف دول العالم، ويحمل البينالي عنوان "نحو الشرق".

يذكر أن بينالي القاهرة الدولي يستمر حتى 10 أغسطس المقبل، وتحتضنه قاعات قصر الفنون ومتحف الفن المصرى الحديث ومجمع الفنون بالزمالك بمشاركة 80 فنانا يمثلون 50 دولة من مختلف قارات العالم.

الدستور في جولتها رصدت صورا للبينالي قبيل الافتتاح، في انتظار الدكتورة إيناس عبد الدايم يتمنح اشارة البدء في انطلاق فعالياته.

قبل الافتتاح.. "الدستور" تنشر صورا من "بينالي القاهرة الدولي"
قبل الافتتاح.. "الدستور" تنشر صورا من "بينالي القاهرة الدولي"
قبل الافتتاح.. "الدستور" تنشر صورا من "بينالي القاهرة الدولي"
قبل الافتتاح.. "الدستور" تنشر صورا من "بينالي القاهرة الدولي"
قبل الافتتاح.. "الدستور" تنشر صورا من "بينالي القاهرة الدولي"
قبل الافتتاح.. "الدستور" تنشر صورا من "بينالي القاهرة الدولي"
قبل الافتتاح.. "الدستور" تنشر صورا من "بينالي القاهرة الدولي"
قبل الافتتاح.. "الدستور" تنشر صورا من "بينالي القاهرة الدولي"
قبل الافتتاح.. "الدستور" تنشر صورا من "بينالي القاهرة الدولي"
قبل الافتتاح.. "الدستور" تنشر صورا من "بينالي القاهرة الدولي"
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